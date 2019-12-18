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Üniversite öğrencileri kadına şiddeti protesto etti - TOKAT

Genel görüntüler Kız öğrencilerin görüntüleri Yürüyüşten görüntüler Öğrencileri slogan atması Yürüyüşten görüntüler Basın açıklaması Öğrencilerden görüntü Üniversite öğrencileri kadına şiddeti protesto etti TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle...

18.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:48
Genel görüntüler
Kız öğrencilerin görüntüleri
Yürüyüşten görüntüler
Öğrencileri slogan atması
Yürüyüşten görüntüler
Basın açıklaması
Öğrencilerden görüntü Üniversite öğrencileri kadına şiddeti protesto etti
TOKAT - Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle kadına şiddeti protesto etti.
Tokat Ülkü Ocaklarının düzenlediği yürüyüşe, üniversite öğrencileri destek verdi.
Taşlıçiftlik Kampüsü girişinde, ellerinde kadına yönelik şiddeti kınayan dövizlerle toplanan öğrenciler, sloganlar atarak yemekhanelerin bulunduğu bölgeye kadar yürüdü.
Tokat Ülkü Ocakları adına Gazi Güler, yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları olarak, "Kadın insandır, erkek insanoğlu" anlayışını esas aldıklarını söyledi.
Her zaman şiddetin karşısında olduklarını dile getiren Güler, "Bizlere Allah'ın emaneti olan kadınların daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha haykırmak istiyorum. Kadına yönelik her türlü şiddetin yaşam hakkını tehdit eden temel insan hakkı ihlali olduğunu biliyoruz. Bugün dünya üzerinde yaşayan kadınların yarısı eşlerinden şiddet görmektedir." dedi.
Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.
Üniversite öğrencileri kadına şiddeti protesto etti - TOKAT

Tokat, Güncel

Kaynak: AA


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