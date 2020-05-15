Üniversite öğrencileri Kovid-19'a dikkat çekmek için broşür dağıttı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede evde kalmanın önemine dikkat çekmek amacıyla broşür dağıttı.

15.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:10
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede evde kalmanın önemine dikkat çekmek amacıyla broşür dağıttı.
Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen Sosyoloji Bölümü öğrencileri, sosyal mesafe kurallarına uyarak İkinisan Caddesi kavşağına kadar yürüdü.
"Virüs bana bulaşmaz demeyin", "bir kişi bir şehri hasta edebilir", "koronavirüsün şakası yok", "karantina, yoğun bakım, ölüm", "Van olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Dikkatli ve sabırlı olalım", "Deprem ve çığ felaketleri yaşamış ve ayağa kalkmış bu şehrin koronavirüs ile mücadeleyi de kazanacağına yürekten inanıyoruz" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, vatandaşlara da bilgilendirici broşürler dağıttı.
YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin, pandemiyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir proje başlattıklarını söyledi.
Üniversite öğrencilerinin kentte yaşayan insanların farkındalık bilincini geliştirmek için etkinlik yapmaya karar verdiğini ifade eden Parin, "Biz de onlara eşlik, danışmanlık ediyoruz. İki gün önce sayın valimiz ve rektör beyin katılımıyla bu etkinlik start aldı. Belli periyotlarla devam edecek. Temel amaç, insanların koronavirüs karşısındaki bilinçlerini canlı tutmak ve arttırmak. Bu projede 30 öğrencimiz var. Fakat sosyal mesafeye dikkat çekerek, 10'ar öğrenci ile bu etkinliği yapıyoruz." diye konuştu.
Öğrenciler de kent sakinlerini koronavirüse karşı korunmanın sağlanması için bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getirdi. Üniversite öğrencileri Kovid-19’a dikkat çekmek için broşür dağıttı

Kaynak: AA

Etiketler: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Tanju Çolak: Fatih Terim’e yakışan, Hasan Şaş’tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21’e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3’ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye’ye gelmeyi düşünmüyor Haber
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Fenomen Murat Övüç’ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Haber
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor Haber
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Haberler››Güncel››Üniversite öğrencileri Kovid-19'a dikkat çekmek için broşür dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:03: Çorum'da 'pop star müftü' lakaplı İl Müftü Yardımcısı karantina yurdunda konser verdi - Haber 20:03: Kayseri'de baraj göllerine 44 bin sazan yavrusu bırakıldı - Haber 20:02: Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısı - Haber 19:59: 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak? - Haber 19:58: Libya ordusu saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurdu - Haber 19:35: Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi - Haber 18:34: Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor - Ekonomi 11:00: Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! - Haber