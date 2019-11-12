Haberler » Güncel » Üniversite öğrencileri Mevlid-i Nebi Haftası için sabah namazında buluştu - Haber

Üniversite öğrencileri Mevlid-i Nebi Haftası için sabah namazında buluştu

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu tarafından Mevlidi Nebevi Haftası nedeniyle "sabah namazında buluşalım" etkinliği düzenledi.

12.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:48Üniversite öğrencileri Mevlid-i Nebi Haftası için sabah namazında buluştu
Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu tarafından Mevlidi Nebevi Haftası nedeniyle "sabah namazında buluşalım" etkinliği düzenledi.

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu'nun organize ettiği ve her hafta cuma günleri yapılması planlanan etkinlik, öğrenciler tarafından ilgi gördü. Namaz bitiminde yüksekokul öğrencilerine müftülük binasında kahvaltı ikram edilerek, etkinlik son buldu.
SÜ Bozkır Meslek Yüksekokulu ve fiziki aktivite dersi öğretmeni Bekir Davulcu, yaptığı açıklamada, "Yüksekokul olarak organize ettiğimiz bu etkinlikte, öğrencilerimizin hem cuma gününün hemde sabah namazının feyz ve bereketinden faydalanması sağlandı.Her zaman olduğu gibi bu etkinliğimizde de bizlere desteklerini sunan sayın Kaymakamımız Oltan Bayraktar'a, Belediye Başkanı Sadettin Saygı'ya, Yüksek Okul Müdiremiz Dr. Öğretim Üyesi Ahu Cavlazoğlu Davulcu'ya ve İlçe Müftüsü Seyit Böğet'e teşekkür ederim." dedi.

Selçuk Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:08 Kilis'te uyuşturucuya 2 gözaltı
13:08 'Yürüyen Köşk'e ziyaretçi akını
13:08 Tokat valilik, o polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı
13:08 9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı
13:08 YTB'den "Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları" programı
12:33 Evden kaçan 18 yaşındaki kızını, arabada öldürdü
12:16 Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
11:55 KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verecek
11:40 İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
11:29 Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 13:09:15