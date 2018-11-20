Üniversite Öğrencileri Nemrut Kalderasını Temizledi

Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yaptı.
Öğrenciler, Nemrut Krater Gölü'de bulanan büyük ve küçük göl ile buhar bacasında, ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri toplayarak çevre duyarlılığı oluşturmaya çalıştı.
Öğrencilerden Türkan Yakın, yaptığı açıklamada, krater göllerini ziyaret edenlerin çöpleri gelişi güzel etrafa attığını belirtti.
Nemrut Krater Gölü'nün, Türkiye
'nin en büyük, dünyanın ikinci büyük krater gölü olduğunu hatırlatan Yakın, şu ifadeleri kullandı:
"Doğal mirası geleceğe temiz bir şekilde bırakmamız gerekir. Doğa kimsenin tekelinde değil. Nemrut Kalderası'nın kendine has bir doğası var. Sayısız endemik bitkiye ve kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Kaldera içinde bulunan krater gölünde kirlilik gün geçtikçe artıyor. Ziyaretçilerin çevre konusunda daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmak için kaldera içinde çöp toplama etkinliği düzenledik."
Öğretim Görevlisi Ali Geylani ve Ali Hamurcu'da öğrencilerle alandaki çöpleri topladı.