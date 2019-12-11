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Üniversite öğrencileri okul koridorunda "kadına şiddete" dikkati çekti

Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencileri, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları projeyi okul koridorunda uyguladı.

11.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:38Üniversite öğrencileri okul koridorunda
'da Üniversitesi öğrencileri, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları projeyi okul koridorunda uyguladı.
Yabancı Diller Yüksek Okulu Farkındalık Atölyesi Öğrenci Topluluğu üyeleri, okul koridoruna olay yeri inceleme şeridi çekti.
Şeridin içine kırmızıya boyanmış tişört, topuklu ayakkabı, çanta, makyaj malzemesi, peruk ve gül bırakan öğrenciler, duvarlara saldırılarda yaşamını yitiren kadınların isimlerinin yazılı olduğu kağıt ve şiddete karşı afişler yapıştırdı.
Kız öğrenciler, yüzlerinde şiddete uğramış görünümü veren makyajla projede yer aldı.
Farkındalık Atölyesi Öğrenci Topluluğu Başkanı Fırat Algül, "Kadına Şiddete Hayır Farkındalık Koridoru" projesi ile kadın cinayetlerini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.
"Bir şiddet olayı varmış imajı verdik"
Öğrenci Hatice Deveci de kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Koridorda bir şiddet olayı varmış imajı verdik. O yüzden öğrencilerin yoğun olarak kullandığı ortamı hazırladık." dedi.
Şüheda Okuyucu ise "Öğrenci arkadaşlarımız projemizden etkilendi. Şiddet görmedikleri için şiddete karşı bir hissiyatları yoktu ama yüzümüzü bu halde görünce daha iyi anladılar." ifadesini kullandı.

Elazığ, Fırat, Güncel

Kaynak: AA

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