Üniversite Öğrencileri Otobüs Firmalarına akın etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Korona virüs tehdidine karşın ülke genelinde yüksek öğrenim kurumlarının üç hafta tatil edileceğini açıklamasının ardından üniversite öğrencileri otobüs firmalarına akın etti.
12.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:40
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Korona virüs tehdidine karşın ülke genelinde yüksek öğrenim kurumlarının üç hafta tatil edileceğini açıklamasının ardından üniversite öğrencileri otobüs firmalarına akın etti.
Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Korona virüs tehdidine karşın alınan önlemler içerisinde yüksek öğrenim kurumlarının üç hafta süre ile tatil edileceğini açıklamasının ardından bu süreyi memleketlerinde geçirmek isteyen öğrenciler otobüs firmalarına akın etti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren ve tatil açıklamasının ardından bu süreyi memleketlerinde geçirmek isteyen öğrenciler otobüs firmalarının yazıhaneleri önünde kuyruk oluşturdular. Tatil açıklamasının ardından bazı öğrenciler uygulamayı yerinde bulduklarını ifade ederken son sınıf öğrencileri ise sınavların yapılamayacağını söylediler.
Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Korona virüs tehdidine karşın alınan önlemler içerisinde yüksek öğrenim kurumlarının üç hafta süre ile tatil edileceğini açıklamasının ardından bu süreyi memleketlerinde geçirmek isteyen öğrenciler otobüs firmalarına akın etti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren ve tatil açıklamasının ardından bu süreyi memleketlerinde geçirmek isteyen öğrenciler otobüs firmalarının yazıhaneleri önünde kuyruk oluşturdular. Tatil açıklamasının ardından bazı öğrenciler uygulamayı yerinde bulduklarını ifade ederken son sınıf öğrencileri ise sınavların yapılamayacağını söylediler.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Üniversite Öğrencileri Otobüs Firmalarına akın etti
Etiketler : İbrahim Kalın, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Güncel
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı