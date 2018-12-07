Üniversite Öğrencileri "Özel Çocuklarla" Kedi Evi Yaptı

Trakya Üniversitesi
(TÜ) Edirne
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Edirne II. Bayezid Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileriyle kedi evleri yaptı.
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Bölümü öğrencileri, uygulama etkinlikleri çerçevesinde II. Bayezid Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.
Soğuk havaların etkisini iyice artırdığı son günlerde sokak kedilerinin daha sıcak koşullarda yaşaması için kedi evleri yapıldı.
Hazırlanan kedi evleri boyanırken bazı öğrenciler de el izlerini yapılan kulübelerini üzerine baskı yoluyla çıkarttı.
Öğrencilerin ilk kez kulübe etkinliği yapan özel öğrenciler, mutluluk yaşarken üniversite öğrencileri de sokak hayvanlarına katkı yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Etkinlik sonunda hazırlanan rengarenk 10 kedi evi kentin farklı noktalarına yerleştirildi.
07 Aralık 2018 Cuma 11:32