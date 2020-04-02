Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Üniversite öğrencileri sağlık çalışanlarına maske üretiyor

Düzce Üniversitesi (DÜ) Teknoloji Fakültesi öğrencisi üç ev arkadaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık personeline destek olmak için maske üretimi gerçekleştiriyor.

02.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:34
Üniversite öğrencileri sağlık çalışanlarına maske üretiyor
Düzce Üniversitesi (DÜ) Teknoloji Fakültesi öğrencisi üç ev arkadaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık personeline destek olmak için maske üretimi gerçekleştiriyor.
DÜ ve Düzce Teknopark iş birliğiyle sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç duyulması halinde ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılmak üzere alın siperli maske üretimi yapılıyor.
DÜ Teknoloji Fakültesi öğrencileri üç ev arkadaşı Burak Karaman , Uğur Durmuş ve Emrah Kilis, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların uzaktan eğitime geçmesine rağmen evlerine gitmeyerek büyük bir özveriyle maske üretimi gerçekleştiriyor.
Düzce Teknopark Tasarım Prototipleme ve İnovasyon Merkezi'nde 5 adet 3 boyutlu yazıcı ile 24 saat boyunca üretim gerçekleştiren gönüllü üç öğrenci, DÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının sağladığı hammadde desteğiyle DÜ Araştırma Uygulama Hastanesine katkı sağlamak üzere maske üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Düzce Üniversitesi, Uğur Durmuş, Karaman, Düzce, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Üniversite öğrencileri sağlık çalışanlarına maske üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Haberler
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:32: Batman'da tekstil fabrikası sağlıkçılara günde bin maske hediye edecek - Haber 18:31: Freni boşalan tır uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü, 21 yaralı (3) - Haber 18:31: Şemdinli'de vatandaşlar korana virüs salgınına karşı uyarıldı - Haber 18:30: Sosyal yardım sosyal mesafeyi unutturdu - Haber 18:30: Kılıçdaroğlu, konfederasyon temsilcileri ile görüştü - Haber 18:22: Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu - Haber 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber