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Üniversite öğrencileri Samsun'daki ortaokula kütüphane kurdu

Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki ortaokul için kütüphane oluşturdu.

08.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:34 Üniversite öğrencileri Samsun'daki ortaokula kütüphane kurdu
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, 'un ilçesindeki ortaokul için kütüphane oluşturdu.
Kocaeli'den Salıpazarı'na gelen 30 üniversite öğrencisi, Avut Ortaokulunda kütüphane olacak sınıfı önce boyadı, ardından temizledi.
Üniversiteliler, kütüphanenin mobilyalarını kurup kendi imkanlarıyla topladıkları 2 binden fazla kitabı raflara dizerek kütüphaneyi oluşturdu.
Salıpazarı Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli'den gelen üniversitelilerin "30 koca yürekli genç" olduğunu söyledi.
Gençlerin okullarına kütüphane kazandırmak gece geç saatlere kadar çalıştığına işaret eden Savaş, "Harika bir çalışma çıkardılar. Yürekleri sevgi ve heyecan dolu bu iyilik meleği genç kardeşlerimizle tanışmak bizleri son derece mutlu etmiş, geleceğe umutlarımızı artırmıştır. Rabbim yolunuzu ve bahtınızı açık etsin." ifadelerini kullandı.

Salıpazarı, Kocaeli, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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