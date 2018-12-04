Üniversite Öğrencileri Saros Körfezi'nde Kamp Yaptı

Trakya Üniversitesi
(TÜ) Doğa Sporları Topluluğu üyeleri, Saros Körfezi'nde kamp yaptı.
TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kampa 28 kişilik bir öğrenci grubu katıldı.
İbrice Limanı önünde doğa seyri ve fotoğraf çekiminin ardından bir doğa yürüyüşü gerçekleştiren öğrenciler, Saros Körfezi'ndeki koyda deniz kenarına çadır kurdu.
Yakılan kamp ateşinin etrafında sohbet eden ve geceyi burada geçiren öğrenciler, kahvaltının ardından ipli iniş etkinliği gerçekleştirdi.
Doğa dostu öğrenciler, kamp alanını temizleyerek, alandan ayrıldı.
Trakya Üniversitesi
04 Aralık 2018 Salı 12:22