Üniversite öğrencileri şehitler için yürüdü

Kars'ta üniversite öğrencileri, İdlib 'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüyüş düzenledi.Kafkas Üniversitesi (KAÜ) öğrencileri, Faikbey Caddesi'ndeki aslan heykelleri önünde bir araya geldi. Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek yürüdü. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parka gelen grup üyeleri, burada şehit ve gaziler için Kur'an okuyup dua etti.Grup adına konuşma yapan Coşkun Aktaş, Suriye'de askerlere yapılan hain saldırıyı kınadıklarını söyledi.Askerlerin her zaman arkasında olup onlar için dua ettiklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti:"Bu vatan için canını feda eden askerlerimizin hepsine Allah'tan rahmet ve ailelerine sabırlar diliyorum. Ağabeyim de şu an İdlib'de görev yapıyor. Onun da tüm askerlerimizin de Allah yar ve yardımcısı olsun. Ağabeyimden dün haber aldım, çok şükür iyiymiş. Biz de burada onlara destek vermek için yürüdük, askerlerimiz için Kur'an okuyup dua ettik. Rabbim onları korusun, yeri gelirse vatan için biz de seve seve can veririz."Emre Vatangül ise şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Askerlerimiz bu güzel vatan için kutlu görev yapıyorlar ve canlarından vazgeçiyorlar. Gerekirse biz de geçeriz bu ülke, bu vatan için, yeter ki vatan sağolsun." ifadesini kullandı.Aybüke Aksoy da şehit ailelerine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunarak, "Dualarımız askerlerimizden yana, şehit olan askerlerimiz için arkadaşlarımızla bir araya gelip yürüdük. Bizler her zaman onların yanındayız. Allah tüm askerlerimizi korusun." diye konuştu.