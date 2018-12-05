Üniversite Öğrencileri Sınıflarını Halk Pazarına Taşıdı

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:07



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:07

HAYATİ AKÇAY - Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ulubey Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü öğrencileri, halk pazarında satış yaparak uygulamalı ders görüyor.Ulubey Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Serap Öründü tarafından başlatılan "Gıdacılar pazarda" etkinliği kapsamında öğrenciler, haftanın belirli günleri ilçede kurulan halk pazarına gidiyor.Burada tezgah başında satış yapan öğrenciler, vatandaşlara meyve ve sebzelerin faydaları hakkında bilgi veriyor.Hazırladıkları dövizlere meyve ve sebzelerin faydaları, içerdiği mineral ve vitaminleri yazan öğrenciler, vatandaşlara daha sağlıklı ürün tüketmeleri noktasında yardımcı oluyor.-Teorik bilgiler halk pazarında uygulamaya dökülüyorSerap Öründü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin okulda öğrendiği teorik bilgileri halk pazarında uygulamaya döktüklerini söyledi.Son yıllarda meyve ve sebzelerin faydaları noktasında eksik haberlerin oldukça fazla olduğunu belirten Öründü, "Bu etkinliğimiz sayesinde öğrencilerimiz bilinçli şekilde öğrendiklerini halkla anlatıyor. Öğrencilerimizin bu uygulaması pazara gelenler tarafından takdirle karşılandı. Birçok vatandaş ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığı için şaşırıyor." dedi.Öründü, bu etkinlikle öğrencilerin bildikleri şeyleri sadece kendilerine saklamayıp çevrelerindeki insanlara da yarar sağladığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız da bu etkinlik sayesinde hangi meyve ve sebzenin ne gibi faydalarının olduğunu ve nasıl tüketilmesi gerektiğini en ince ayrıntılarına kadar öğreniyor. Etkinlik iki taraf açısında da faydalı oluyor. Bu etkinliğin amacına ulaştığını düşünüyorum." diye konuştu.Öğrenciler halk pazarında olmaktan mutluİkinci sınıf öğrencisi Ezginur Özdemir, kivi üzerine çalıştığını ifade ederek, bu meyvenin birçok faydası olduğunu ancak bu faydaları ve içerdiği mineral ve vitaminleri birçok kişinin bilmediğini kaydetti.Halk pazarına gelerek bu ürünün faydalarını anlatmayı amaçladıklarını aktaran Özdemir, kivi hakkında bilgi alan vatandaşların son derece memnun olduğunu, okulda öğrendiği bilgileri paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Serap Çarkçı da halk pazarına gelerek burada satılan meyve sebzelerin faydalarını halka anlattıklarını ifade ederek, "Daha önce birçok vatandaşımız, ürünlerin ne gibi faydaları olduğunu bilmeden satın alıyor ve tüketiyordu. Bizim sayemizde hangi üründe ne kadar vitamin değeri var ve nasıl tüketilmesi gerektiğini öğreniyorlar." dedi.Ezgi Demirel, bir süredir beslenme üzerine eğitimler aldıklarını belirterek, halk pazarında bulunmaktan ve öğrendiklerini halka da anlatmaktan memnun olduklarını kaydetti.Halk pazarındaki esnaf da okulun uygulamasından memnun olduklarını, öğrencilerin yaptığı uygulama sayesinde satışlarının arttığını söyledi.