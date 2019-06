Üniversite öğrencileri tasarladıkları uydu sistemiyle ABD'de Türkiye'yi temsil edecek

Kaynak: İHA

Üniversite öğrencileri tasarladıkları uydu sistemiyle ABD'de Türkiye'yi temsil edecekTürk öğrenciler, NASA'nın destekli yarışmanın ön elemelerinde 500 takım arasında ilk 40'a girdiTasarladığı uydu sistemi ABD'de gökyüzüyle buluşacakKOCAELİ - NASA'nın destekleri ile düzenlenecek olan CanSat Competition Model Uydu yarışmasında ön elemleri aşan ve 500 takım arasından ilk 40'a giren Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri, tasarladıkları uydu sistemi ile Türkiye'yi ABD'de temsil edecek. Gebze Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup üniversite öğrencisi, Amerikan Uzay Kurumu ve Uzay Enstitüsü tarafından NASA'nın destekleri ile düzenlenen CanSat Competition Model Uydu yarışmasına katılmaya hak kazandı. Üniversitede farklı bölümlerde eğitim gören 3'ü yüksek lisans, 8'i lisans olmak üzere 11 üniversite öğrencisi bir araya gelerek kurdukları PHOENİX Takımı ile 14-16 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaletinde düzenlenecek olan CanSat Competition Model Uydu yarışmasına başvurdu. 500'ün üzerinde takımın başvuruda bulunduğu yarışmanın ön elemesini başarı ile geçen Türk öğrenciler, ilk 40 arasına girerek yarışmada Türkiye'yi temsil etme fırsatı buldu.Tasarladıkları uydu sistemi, ABD'de fırlatılacakYarışmaya katılmaya hak kazanan öğrenciler hummalı bir çalışma ile Türkiye'yi temsil edecek projeyi tasarlamaya başladı. Üniversite yerleşkesinde bulunan bir atölyede çalışmalarına başlayan öğrenciler, yarışmada fırlatılacak olan uydu sisteminin yazılımından, tasarımına her aşamasında projeyi kendi imkanlarıyla üretiyor. Öğrencilerin tasarladığı roket içerisine yerleştirilecek entegre uydu sistemi yarışmada yaklaşık 650-725 metre yüksekliğe fırlatılacak. Belirlenen yüksekliğe ulaştıktan sonra öğrencilerin yazılım aracılığıyla verdiği talimatla rokette bulunan konteyner serbest bırakılacak. Konteyner, paraşüt yardımı ile belirli bir irtifa kaybettikten sonra, içerisinde bulunan bilimsel yük, serbest bırakılacak. Konteynerden ayrılacak bilimsel yük, tasarımı öğrencilere ait olan 'Auto-Gyro' sistemi sayesinde rüzgar-basınç etkileri ile dönmeye başlayarak kontrollü bir şekilde yere indirilecek. Yarışma gereği, fırlatma sürecindeki sıcaklık, basınç ve konum gibi verilerin anlık olarak yer istasyonuna ulaşması bekleniyor. Öğrenciler tasarladıkları proje ile dereceye girerek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.Yaklaşık 7 aydır çalışıyorlarProje hakkında bilgiler aktaran Takım Lideri Tansu Çetin, "PHOENİX Takımı, CanSat yarışmasına katılmak amacı ile kurulan bir takımdır. CanSat Model Uydu yarışması her yıl düzenlenen ve NASA'nın düzenlediği uluslararası bir yarışmadır. Her yıl 500'ün üzerinde takımın katıldığı yarışma için bu yıl Ekim ayından itibaren çalışan PHOENİX Takımı, başarılı ön tasarım raporu ile ön elemeyi geçerek bu 500 takım arasında ilk 40'a girmeyi başarmış ve ABD'nin Teksas eyaletinde 14-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek yarışmaya katılmaya hak kazanmıştır. CanSat Model Uydu yarışması için bu yıl ki konsept gök yüzüne ulaştırdığımız model uydunun tekrar yer ulaştırılmasıdır. Yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki roket içerisine yerleştirilmiş olan konteyner ve bilimsel yükten oluşan sistemimiz 750 metre yüksekliğe fırlatılmakta. Ardından ayrılış mekanizması ile birlikte paraşütün tuttuğu entegre sistemimiz, 450 metreye kadar belli bir hızla inmekte ve daha sonra konteyner ve bilim yükü birbirinden ayrılıyor. Ardından bilim yükü auto-gyro sistemi işe yere düşmekte, konteyner ise paraşütle serbest bir şekilde düşmekte. Tüm bu sistem içerisindeki haberleşme yer istasyonu ile revize olmakta" dedi."Hedefimiz ise ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek"Türkiye'yi ABD'de bir en iyi şekilde temsil etmeyi hedefledikleri yarışmada aldıkları akademik bilgileri sergileye bileceklerini belirten Çetin, 500 ülke takım arasında ilk 40 arasına girebilmenin kendileri için gurur verici olduğunu dile getirerek, "Bu entegre sistemin çalışabilmesi için ekibimizde yer alan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan mekanik ve elektronik çalışma grupları mevcuttur. Bu çalışmaya katılmaktaki hedefimiz ise ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, davet edildiğimiz yarışmaya ABD'de dahil olarak model uydumuzu gök yüzüyle buluşturmak. Üniversitemizde aldığımız akademik eğitimimize ek olarak, bilgilerimizi sergileyebildiğimiz, gösterebildiğimiz bir proje ile ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.