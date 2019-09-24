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Üniversite öğrencileri "terör ve uyuşturucu" konusunda bilgilendirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muş Alparslan Üniversitesine (MŞÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencileri, terör, uyuşturucu ve kadına şiddet olayları konusunda bilgilendirdi.

24.09.2019 18:27
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muş Alparslan Üniversitesine (MŞÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencileri, terör, uyuşturucu ve kadına şiddet olayları konusunda bilgilendirdi.
MŞÜ kampüsünde stant açan Terörle Mücadele, Güvenlik ve Asayiş Şubesinde görevli polisler, öğrencilerle sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını iletti.
Polisler, öğrencilere terör örgütlerinin eleman ya da sempatizan kazanmak için uyguladığı tuzak ve yöntemler hakkında bilgi verdi.
Stantları gezen MŞÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Dinçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklama, polislerin üniversitede stant açarak öğrencileri bilgilendirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dinçoğlu, öğrencilerin ve halkın terör örgütlerine karşı aydınlatılması gerektiğini belirtti.
Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden Ömer Faruk Yumlu ise Emniyet Müdürlüğünün açtığı stantta önemli bilgiler edindiklerini kaydederek, bu bilgilerin sadece öğrencilere değil herkesime aktarılması gerektiğini vurguladı.
Stantları gezen öğrencilere, broşür, not defteri ve kalem hediye edildi.
Üniversite öğrencileri

Muş, Güncel

Kaynak: AA

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