Haberler » Güncel » Üniversite öğrencileri, tuz gölü'nde çöp topladı

Üniversite öğrencileri, tuz gölü'nde çöp topladı

AKSARAY Üniversitesi Eskil Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Tuz Gölü'nde çöp topladı.

10.10.2019 15:37Üniversite öğrencileri, tuz gölü'nde çöp topladı
AKSARAY Üniversitesi Eskil Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Tuz Gölü'nde çöp topladı.

Aksaray Üniversitesi Eskil Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Doç. Dr. Meriç Lütfi Avsever öncülüğünde oluşturulan plogging (İsveç'te ortaya çıkartılan bu aktivite, bir yandan hafif tempoda koşu yaparken, bir yandan da çevredeki çöpleri toplamayı amaçlıyor) etkinliğine yaklaşık 80 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Tuz Gölü'nündeki çöpleri topladı.

Doç. Dr. Meriç  Avsever, son yıllarda çevrede ciddi bir kirlilik ortaya çıkmaya başladığını belirterek, "Doğaya saygılı olmazsak kötü günler bizi bekler. Bizler gönüllü olarak bu sporu seçtik. Her birey çöpünü rastgele atmadan çöp tenekelerine atarsa, doğa tertemiz olur. Birçok yabani hayvan doğada gördüğü plastik çöp poşetleri veya buna benzer maddeler yüzünden ölüyor" dedi.

?


- Aksaray

Aksaray Üniversitesi, Tuz Gölü, Aksaray, Eskil, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:04 "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"
18:04 Barış Pınarı Harekatı
17:59 RTÜK 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında yapılacak yayınlar konusunda uyardı
17:57 "Barış Pınarı Harekâtı"na mehterli destek
17:58 Bağımlılıktan koruma yolları SAÜ'de anlatıldı
18:02 800 çocuk geleneksel oyunları oynadı
18:00 "Devlet teröristleri yakalamak için para pul istemez"
10.10.2019 18:06:07