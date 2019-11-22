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üniversite öğrencileri ulaşım zammına tepki gösterdi

Kırklareli'nde üniversite öğrencileri, şehir içi ulaşıma yapılan zammı protesto etti.

22.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:08
'nde üniversite öğrencileri, şehir içi ulaşıma yapılan zammı protesto etti.
Kültür Anıt Parkı'nda ellerinde pankart ve dövizlerle toplanan bir grup öğrenci, ıslık çalarak "yüksek buldukları" ücretlere tepki gösterdi.
Grup adına açıklama yapan Burcu İnkaya, şehir içi toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 20'lik zammın öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşları mağdur ettiğini öne sürdü.
Üniversite öğrencilerinin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekerken bu zamların sıkıntılarını arttırdığını ifade eden İnkaya, yapılan zamların geri çekilmesi gerektiğini belirtti.
Zam sonrası ortalama bir öğrencinin ulaşıma aylık 180 lira bütçe ayırması gerektiğini ifade eden İnkaya, "Kayalı Yerleşkesi'nde okuyarak şehir merkezinde konaklayan bir öğrencinin günlük yol ücreti 6 liradır. Biz öğrencilerin isteği her sokağında Mustafa Kemal resimleri ile süslü Kırklareli'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün halkçılık ilkesine uygun olarak kamu hizmetlerinin halk için halkın yararına uygun olarak kullanılmasıdır. Öğrenciler olarak eminiz bundan sonra bildirdiğimiz taleplerimiz yetkililerce dikkate alınacak ve uygulamaya geçirilecektir." diye konuştu.
Öğrencilerin açıklamanın ardından bir süre slogan atarak dağıldı.
Kırklareli Ulaşım Kooperatifi'nin teklifiyle şehir içi ulaşım ücreti 2 buçuk liradan 3 liraya çıkarılması teklifi Belediye Meclisince kabul edilerek hafta başından bu yana uygulanmaya başlamıştı.
üniversite öğrencileri ulaşım zammına tepki gösterdi

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA


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