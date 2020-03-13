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Üniversite öğrencileri virüsten korunmanın kuralını kliple anlattı

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, rap tarzında hazırladıkları kliple yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yollarına dikkati çekti.

13.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:08
Üniversite öğrencileri virüsten korunmanın kuralını kliple anlattı
Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, rap tarzında hazırladıkları kliple yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yollarına dikkati çekti.
Bir grup üniversite öğrencisi, koronavirüse karşı sosyal farkındalık oluşturmak istedi.
Söz ve müziği de kendilerine ait olan öğrenciler, koronavirüsten korunma yollarını rap tarzında hazırladıkları kliple anlattı.
Öğrenciler, hazırladıkları klipte tedbir alındığında virüsün öldürücü olmadığına, panik olmadan Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 kurala uyulmasına vurgu yapıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Bozok Üniversitesi, Yozgat, Güncel

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