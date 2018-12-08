Üniversite Öğrencileri Yarışmadan Dereceyle Ayrıldı

Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Seramik ve Cam
Tasarımı Bölümü öğrencileri Ahu Anzerli ve Sümeyye Anzerli, Uşak
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Katılımlı Genç
Seramikçiler Karo Yarışması'nda 'Uşak Üniversitesi Başarı Ödülü' ve 'Tüprak Altın Sanat Ödülü'nü alarak büyük bir başarıya imza attılar. Türkiye
genelindeki Güzel Sanatlar Fakültelerinin seramik bölümlerinde eğitim gören lisans öğrencileri ile Enstitülerin Seramik Ana Sanat Dallarından yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencileri ve yurt dışından da aynı eğitim düzeyine sahip seramik öğrencilerinin katıldığı yarışmada toplam 296 eser değerlendirildi. 14 eserin ödüle layık görüldüğü yarışmada, öğrenci Ahu Anzerli 1'inci, kardeşi Sümeyye Anzerli ise 7'nci olma başarısı göstererek Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne büyük gurur yaşattılar. Ayrıca yarışmaya katılan 7 öğrenciden 5'inin eseri, yarışma sonrası kurgulanan anı duvarında sergilenmeye layık görüldü.
Öğrencilerin bu önemli başarısı sonrası kendileriyle bir araya gelen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, öğrencilerin elde ettiği başarının Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin ve Üniversitenin bir başarısı olduğunu ifade etti. Öğrencileri ve bu başarıda emekleri geçen hocalarını tebrik eden Rektör Taş, öğrencilere hediye takdim etti. - BİLECİK
Uşak
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:39