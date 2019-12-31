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Üniversite öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Bitlis'in Tatvan ilçesinde üniversite öğrencileri, köy okulundaki öğrenciler için müzik etkinliği düzenledi.

31.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:30
'in ilçesinde üniversite öğrencileri, köy okulundaki öğrenciler için müzik etkinliği düzenledi.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, ilçenin Kıyıdüzü Köyü İlkokulu öğrencileri için gerçekleştirdikleri etkinlikte, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.
Öğrencilere kitapların da dağıtıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.
Üniversite öğrencisi Enes Özel, yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında köydeki okulda okuyan öğrenciler için bir çok kitap topladıklarını söyledi.
Etkinlikte şarkılar söyleyerek eğlendiklerini, miniklere hediye dağıttıklarını anlatan Özel, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.
Merve Özkan ise "Arkadaşlarımızla bir araya gelerek öğrenciler için kitap topladık. Küçük kardeşlerimize yardım etmek için buradayız." dedi.
Üniversite öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA


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