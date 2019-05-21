Üniversite Öğrencilerinden Anlamlı Proje

Kastamonu'da, üniversite öğrencileri tarafından yürütülen proje kapsamında ihtiyaç sahibi insanların ev işleri yapılıyor.
Kastamonu Üniversitesi Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü öğrencileri tarafından başlatılan "Sevgi gibi yardımlaşmak da paylaştıkça çoğalır" projesi kapsamında ev temizliği, alışveriş ve yemek gibi ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlı ve hasta vatandaşlara yardım eli uzatıldı.
Proje sorumlusu öğretim görevlisi Eser Aygül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin oldukça anlamlı olduğunu söyledi.
Projenin ders kapsamında Cansel İlteroğlu, Yunus Emre Polat, Kübra Uysal, Melisa Çoban, Oktay Acar ve Sema Kayış tarafından hazırlandığını belirten Aygül, Devrekani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının da desteğinin alındığını dile getirdi.
Bu kapsamda öğrencilerin ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ettiğini anlatan Aygül, temizlik, alışveriş ve yemek yapma gibi temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlı veya bakıma muhtaç vatandaşların bu ihtiyaçlarını gönüllü giderdiklerine işaret etti.
İlk etapta öğrencilerin iki aileyi ziyaret ettiğini aktaran Aygül, şöyle devam etti:
"Gönüllü öğrenciler, yardım için gittikleri evde çocukları olmayan ve yalnız yaşayan Mahiye-Naim Genel çiftinin evini temizleyerek onlarla sohbet etti. Projenin sonraki durağı, yalnız yaşayan Behiye Danış teyzenin evi oldu. Gönüllü öğrenciler tarafından temizlik ve yemek ihtiyacı karşılandı. Memnuniyetini dile getiren Behiye teyze, gençlerin böyle hayırlı işlerle ilgilenmelerinin çok güzel olduğunu, onlarla gurur duyduğunu söyledi. Öğrencilerin bu davranışı bizleri çok mutlu etti."
Aygül, projenin devam ettiğini, dönem sonuna kadar yardıma muhtaç ailelerin ziyaret edilerek ihtiyaçlarının giderileceğini kaydetti.
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Kaynak: AA