Haberler » Yaşam » Üniversite öğrencilerinden atık malzemelerden sokak hayvanlarına yuva - Haberler

Üniversite öğrencilerinden atık malzemelerden sokak hayvanlarına yuva

Samsun'da üniversite öğrencileri atık ve atıl durumunda olan her malzemeyi birer sanat eserine dönüştürüyor.

24.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:55 Üniversite öğrencilerinden atık malzemelerden sokak hayvanlarına yuva
'da üniversite öğrencileri atık ve atıl durumunda olan her malzemeyi birer sanat eserine dönüştürüyor. Öğrenciler yaklaşan zorlu kış şartları için eski deterjan kutularından kuş evleri ve kedi yuvaları yaparak sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Samsun Gençlik ve İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, yurt idaresi ile başlattıkları, 'Sıfır Atık' projesi ile bir çok atıl ve atık durumunda ki malzemeleri birer sanat eserine dönüşüyor. Yaklaşık 60 öğrenci yurtta bulunan resim, geri dönüşüm ve seramik olmak üzere 3 kurs çerçevesinde yaptıkları çalışmalar herkes tarafından büyük beğeni topluyor.

Sokak hayvanlarına yuva üretiyorlar

Öğrenciler, eski kullanılmayan deterjan kutularının imalatını yaparak ve üzerilerine süslemeler ekleyerek sokak hayvanlarına yuva yapıyor. Yurtta kullanılmayan eski çarşafları aldıkları dikiş makinesinden geçiren öğrenciler çanta üreterek plastik poşetlerinin kullanımı azaltmayı amaçlıyor. Atılacak CD'lerin üstüne resim çizerek süs eşyası üreten öğrenciler daha çok çalışacaklarını belirttiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Öğrencilerimiz yurtlarımızda atık dediğimiz temizlik maddesi kovalarını, denizde topladıkları atıklar ve çarşafların atık malzemelerini geri dönüştürüyorlar. Hatta sokak hayvanlarına barınak olacak şekilde bir organizasyon yapıyorlar. Denizden çıkarılan atık malzemelerden inanılmaz güzel maketler yapıyorlar. Öğrencilerimizin hünerleri ellerinden inanılmaz eserler çıkıyor. Doğa bizim ona sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Öğrenci Şükriye Çelik ise, "Yurdumuzda bulunan temizlik malzemelerinin kutularını değerlendirmek için kedi evleri ve kuş evleri yapmayı düşündük. Bidonları kestik ve içine atık perdelerden oluşan süngerler koyduk. Daha sonra bu yuvaları daha çok köy okullarına ve mahallerine göndermeyi düşünüyoruz. Yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Atakum, Samsun, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

09:47   Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine, kağıt toplayıcısından ahlaksız teklif: Beraber olalım mı? - Haberler
09:46   Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15. Bölüm Bir Kere Öpsem? - Haberler
09:45   Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok - Haberler
09:41   Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Haberler
09:40   Rusya, ABD'nin Japonya'daki füze planından endişeli - Haberler
09:00   Kadıköy'de alevler geceyi aydınlattı - Haberler
09:00   Kavgayı ayıran bekçiyi silahla yaralayıp kaçtılar - Haberler
08:39   CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan rüşvet açıklaması: Hukukun gereği neyse yapılacak - Haberler
07:51   Türkiye'de bir ilk! Erdoğan imzasıyla 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi yayımlandı - Haberler
00:26   Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi - Haberler
24.12.2019 10:00:38