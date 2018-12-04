Üniversite Öğrencilerinden, "Bağımlılık" Konulu Etkinlik

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
(BEÜ) Ereğli Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarım Programı öğrencileri, bağımlılıklara dikkat çekmek için alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.
Proje Sorumlusu Meva Apaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlanan çeşitli temalarla, kumar, alkol, sosyal medya, pedofili, online alışveriş gibi birçok konuda farklı bakış açılarına değinerek, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Bağımlılığa dikkat çekmek için farklı temalarla vatandaşları buluşturduklarını anlatan Apaydın, şöyle konuştu:
"Projede, 'Yaşamak Senin Elinde' adlı kısa filmle kumar bağımlısı bir aile reisinin her şeyini kaybetmesi, 'Pedofili Hastalık Değil, Bağımlılıktır' adlı kısa filmde pedofili bağımlısı birinin çocuk kaçırması gösterilerek halk bu konularda bilinçlendirmeye çalışıldı. Bunun yanı sıra, 'Güler Misin Ağlar Mısın?' adlı özgün baskı sergisinde insanların içinde bulunduğu bağımlılıklar dramatik bir biçimde ele alındı. 'Sessiz Çığlık' adlı canlı heykel sergisinde de kumar, sigara, sosyal medya ve alkol bağımlılığı üzerinde çarpıcı örnekler verildi. Öğrencilerin bağımlılık ürünleriyle hazırladıkları tabut ise oldukça dikkat çekti. Tüm bunların yanında kitap okumanın ve eğitim almanın faydaları olumlu örnek olarak gösterildi."
Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler tarafından bağımlılığın zararlarına yönelik broşür dağıtıldı.
Ereğli Meslek Yüksekokulu,Bülent Ecevit Üniversitesi,Zonguldak
04 Aralık 2018 Salı 10:39