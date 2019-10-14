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Üniversite öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na ışıklı destek

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınırlarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek için Barış Pınarı Harekatı'na başladı.

14.10.2019 08:28Üniversite öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na ışıklı destek
Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınırlarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek için Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlardan Türk askerine destek sürerken, harekata bir destek de Gölbaşı'nda eğitim gören üniversite öğrencilerinden geldi.

Gölbaşı Polis Akademisi Yerleşkesi öğrenci yurtlarından Barış Pınarı Harekatı'na ışıklı destek geldi. Yerleşke yurtlarında eğitim gören öğrenciler yurt odalarının ışıklarıyla 'Barışpınarı' yazarak Mehmetçiğe destek verdi.

Öğrencilerin bu anlamlı desteği Gölbaşı'ndan böyle görüntülendi. - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

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