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Üniversite öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla kan verdi.

21.10.2019 20:07
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla kan verdi.
Harran Üniversitesi (HRÜ) Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesinde eğitim gören öğrenci ve öğretim görevlilerinden oluşan yaklaşık 30 kişi, harekata destek amacıyla kan bağışında bulundu.
Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin harekata destek amacıyla kan bağışında bulunduklarını belirterek, hepsine ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.
Öğrencilerden Neslihan Dağcı ise sürekli kan bağışında bulunduklarını ancak harekat dolayısıyla özellikle kan verdiklerini dile getirerek, amaçlarının askerlerin yanında olduklarını göstermek olduğunu vurguladı.
Üniversite öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

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