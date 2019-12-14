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Üniversite öğrencilerinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Üniversite öğrencileri Aslıhan Anezoğlu ile Sümeyye Sancak, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

14.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:05Üniversite öğrencilerinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret
Üniversite öğrencileri Aslıhan Anezoğlu ile Sümeyye Sancak, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri Aslıhan Anezoğlu ile Sümeyye Sancak, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler. Öğrencilerle bir süre makamında sohbet eden Başkan Pekmezci, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi. Bölümleriyle ilgili bilgiler veren üniversite öğrencileri Aslıhan Anezoğlu ile Sümeyye Sancak Başkan Pekmezci'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Hükmü Pekmezci ise, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirtti. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Hükmü Pekmezci, Güncel

Kaynak: İHA

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