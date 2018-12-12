Üniversite Öğrencilerinden "Çevre Temizliği" Etkinliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi
Doğa Koruma ve Hayvan Hakları Topluluğu tarafından "çevre temizliği" etkinliği gerçekleştirildi.
Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte topluluk üyeleri, kampüste doğaya zarar veren atıkları toplayarak çevre temizliğine dikkati çekti.
Topluluk başkanı Hilal Akdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen çöp topladıklarını söyledi.
Etkinliklerini yıl boyunca devam ettirmek istediklerini dile getiren Akdaş, "Farkındalık etkinliklerinden ilkini gerçekleştirdik. Bu etkinlikleri yıl boyunca hem kampüs hem de şehrin belli noktalarından devam ettireceğiz." dedi.
Öğrenci arkadaşlarının çevre temizliği konusunda daha duyarlı davranmaları gerektiğini vurgulayan Akdaş, etkinlikte 10 poşet çöp topladıklarını kaydetti.
Karatekin Üniversitesi,Çankırı
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:03