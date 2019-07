Üniversite öğrencilerinden denizdeki plastikleri temizleyen robot-Amerika'daki yarışmaya katılacaklarGül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - İstanbul 'da üniversite öğrencileri deniz yüzeyindeki plastikleri temizlemek için robot üretti. Bu robot ile denizdeki plastiklerin yüzde 60'ını temizlemeyi hedefleyen gençler, Amerika'da mühendislik alanında uluslararası çapta düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda başvurunun yapıldığı robot tasarım yarışmasında ilk etabı geçerek finale kalmaya hak kazandı.İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden İremnaz Çay, Sinem Sena Ertaş, Merve Boşna ve Moustafa Bekir büyük bir başarıya imza attı. Daha önce ürettikleri Robot el projesi ile dikkat çeken gençler, bu sefer 1 buçuk yıl üzerinde çalışarak deniz yüzeyindeki plastik atıkları tamamen otonom bir şekilde temizleyen robot tasarladı.YARIŞMAYA KATILAN İLK TÜRK TAKIMI OLDULARDünyadaki Harvard, Tsinghua, Yale gibi önemli üniversitelerin katıldığı Amerika'nın California eyaletinde bu yıl 43'üncü kez düzenlenen, 'American Society of Mechanical Engineering (ASME) Student Mechanisims and Robot Design' yarışmasına başvuran İremnaz Çay, Sinem Sena Ertaş, Merve Boşna ve Moustafa Bekir final etabında yarışma hakkı elde eden üç ekipten biri oldu. 2017 yılında bir araya gelerek oluşturdukları İZU Robotics GO4 takımı ile ekip, yaptıkları 'deniz kirliliğini önleyici otonom amfibik robot' çalışması ile jürinin beğenisini kazandı. Gençler tasarladıkları proje ile bu yıl yarışmada final etabında yarışacak ilk ve tek Türk takımı oldu.ROBOT HEM KARADA HEM DENİZDE İLELEYEBİLİYORRobotun özelliklerini ve nasıl çalıştığını anlatan İZU Robotics GO4 takımı üyesi İremnaz Çay, 'Hem karada hem denizde ilerleyebilen amfibik bir robot ürettik. İlerlemeyi tasarımı tamamen bize ait olan palet sistemleri sayesinde yapıyor. Palet sistemlerinin içinde boşlukların olması ve hava tutması robotun kolaylıkla deniz yüzeyinde ilerlemesini sağlıyor' dedi.DENİZDEKİ PLASTİKLERİ YAPAY ZEKA SAYESİNDE TEMİZLİYORDenizden toplanan plastiklerin geri dönüşüme gideceğini söyleyen Çay, 'Robotumuz şu anda deniz temizleyicisi olarak işlev görüyor. Denizdeki plastik atıkları yapay zeka sayesinde görüntüleyip, nesneleri tanıyarak tespit ediyor ve sonrasında onları toplayıp arkasında bulunan haznesine depoluyor. Karada belli mesafelerde ana depolarımız var. Robutun kendi mekanizması dolduğunda yerleştirdiğimiz sensörler sayesinde bunu fark ediyor karadaki atık depolarına giderek boşaltıyor sonra bu plastikler geri dönüşüme gönderiliyor" diye konuştu.HEDEF; ROBUTU GELİŞTİRİP DENİZDEKİ YAĞLARI DA TEMİZLEMEKRobotun sürekli çalışma özelliğine sahip olduğunu aktaran Çay, 'Robot, insana ihtiyaç duymadan tam otonom bir şekilde sürekli çalışma özelliğine sahip. Çöp haznesi dolduğunda karaya gelip onları bırakıyor ve denize dönüp plastikleri toplamaya devam edebiliyor. Biz ürettik tasarımı tamamen bize ait. İlk etapta denizden sadece plastik atıkları toplayacak. Nesne tanımlamasını o şekilde yaptık. Robotu geliştirdiğimizde filtreleme yapmayı ve denizden yağları temizlemeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.ROBOT NASIL ÇALIŞIYOR?Robotun önünde kepçe mekanizması var. Bu mekanizma kamera sayesinde plastik çöpleri görüyor. Onlara belli bir mesafede yaklaşınca kepçe yardımıyla onları yukarı kaldırıp arkasında bulunan atık haznesine koyuyor. Bu robot ile denizdeki plastiklerin yüzde 60'ını temizlemeyi hedefliyoruz.'HEYECANLA FİNALİ BEKLİYORUZ"Merve Boşna da, 'Robot ile Amerika'nın California eyaletinde 43'üncü kez, 'American Society of Mechanical Engineering (ASME) Student Mechanisims and Robot Design' yarışmasında son üçe kalmayı başardık. Final 18 Ağustos'ta yapılacak. Heyecanla bekliyoruz, çok mutluyuz" diye konuştu.'ÇOK SEVİNÇLİ VE ONURLUYUZ"Sinem Sena Ertaş ise, 'Bu yarışma 43 yıldır düzenleniyor çok prestijli. Daha önce Türkiye'yi bu yarışmada temsil eden bir takım olmamıştı. Biz ilk defa Türk takımı olarak yarışmaya katıldık. Daha önce bu yarışmayı kazanan üniversiteler Harvard, Tsinghua, Yale gibi çok önemli ve köklü üniversitelerin olduğunu görüyoruz. O yüzden çok sevinçli ve onurluyuz" ifadelerini kullandı.'BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUZ'Balkanlardan İstanbul'da üniversite eğitimi için gelen Mustafa Bekir de, '2017 yılında İZU Robotics GO4 takımımızı kurduk. Deniz kirliliğini önlemek için robot üretmeyi düşündük. 1 buçuk yıldır bu robot üzerinde çalışıyoruz. Amerika'daki yarışmada ilk 3'e kaldık. Çok heyecanlıyız, birinci olmak istiyoruz" dedi.PROF. DR. BULUT: ÇOK GURUR VERİCİ BİR GÜN OLACAKÖğrencileri tebrik eden ve çalışmalarını her zaman destekleyeceklerini söyleyen İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ise, 'Sanayi 4.0 döneminde robotların ayrı bir önemi var. Özellikle gelecekte belli alanlarda insan emeği yerine robotlar önemli rol oynayacak. Denizler ve doğa kirleniyor bu çerçevede genç beyinler, denizi temizleyecek robot üretti, çok önemli bir buluş. Öğrenciler önce fikir olarak bunu ortaya koydu ardından robotunu yaptı. Yarışmanın olduğu gün, hem ülkemiz hem üniversitemiz hem de öğrenciler için gurur verici bir gün olacak. Çok iyi bir derece zaten aldılar çok daha güzel işler yapacaklarına emininiz" diye konuştu.American Society of Mechanical Engineering (ASME) Student Mechanisims and Robot Design yarışmasının final etabı 18-21 Ağustos tarihlerinde Amerika'nın California eyaletinde düzenlenecek.