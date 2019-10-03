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Üniversite öğrencilerinden Diyarbakır annelerine destek

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdüren Diyarbakır annelerine, Anadolu Üniversitesi (AÜ) öğrencileri destek verdi.

03.10.2019 14:10Üniversite öğrencilerinden Diyarbakır annelerine destek
Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdüren Diyarbakır annelerine, Anadolu Üniversitesi (AÜ) öğrencileri destek verdi.
AÜ'nün 9 kulübüne üye öğrenciler, Diyarbakır annelerine destek için AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'nde bir araya geldi.
Öğrenciler adına açıklama yapan AÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Emircan Fırıncı, Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya meydan okuyan annelerin yanında olduklarını söyledi.
Annelerin haklı isyanının, Türkiye'nin teröre karşı isyanıyla bütünleştiğini belirten Fırıncı, şöyle konuştu:
"Terör örgütü PKK'nın, ailelerinden koparıp dağa kaçırdığı gençler bizim yaşlarımızdaki kardeşlerimizdir. Yüreği yanan aileleri bizim ailemizdir. Diyarbakır annelerinin eylemi bir vatan ve insanlık nöbetidir, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadelenin artık, zafer aşamasına dayandığının göstergesidir. PKK ve destekçileri çok yakında Mehmetçiğin ve analarımızın ayakları altında kalacaktır. Türk gençliğinin kalbi, evlatları için PKK'ya bayrak açan ailelerle çarpmaktadır."
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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