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Üniversite öğrencilerinden Diyarbakır annelerine destek

Üniversite öğrencilerinden Diyarbakır annelerine destek Grup adına konuşan Emircan Fırıncı: "PKK ve destekçileri çok yakında Mehmetçiğin ve analarımızın ayakları altında kalacaktır"ESKİŞEHİR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan...

03.10.2019 21:27
Üniversite öğrencilerinden Diyarbakır annelerine destek
Grup adına konuşan Emircan Fırıncı:
"PKK ve destekçileri çok yakında Mehmetçiğin ve analarımızın ayakları altında kalacaktır"
ESKİŞEHİR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere, Anadolu Üniversitesi öğrencileri de destek verdi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Tüm yurtta annelere destek sürerken son olarak üniversite öğrencileri de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan 9 kulübün temsilcileri, Diyarbakır annelerine destek için Yunus Emre Kampüsü'nde bir araya gelerek açıklama yaptı. Grup adına açıklama yapan Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Emircan Fırıncı, annelerin haklı isyanının Türkiye'nin teröre karşı isyanı ile bütünleştiğini ifade etti. Fırıncı, "Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğlu için Hacire ananın yaktığı ateş evlatları için yüreği yanan bütün ailelerin sesi ve tüm Türkiye'nin sesi olmuştur. Bölücü terör örgütü PKK tarafından evlatlarından koparılan aileler Hacire anadan sonra HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi başlattılar. Annelerimizin haklı isyanı, Türkiye'nin teröre karşı isyanı ile bütünleşti. PKK'nın ailelerinden koparıp dağa kaçırdığı gençler bizim yaşlarımızdaki kardeşlerimizdir. Yüreği yanan aileler, bizim ailelerimizdir. Türk gençliği olarak bu zulümden uzaktayız diye gözlerimizi kaçıramaz, kulaklarımızı tıkayamaz, vicdanımızı susturamayız" diye konuştu.
"PKK ve destekçileri çok yakında Mehmetçiğin ve analarımızın ayakları altında kalacaktır"
Ailelerin eyleminin bir vatan ve insanlık nöbeti olduğunu söyleyen Fırıncı, "Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadelenin artık zafer aşamasına dayandığının göstergesidir. PKK ve destekçileri çok yakında Mehmetçiğin ve analarımızın ayakları altında kalacaktır. Türkiyemizin birliğini, bütünlüğünü ve genç kardeşlerimizin güvenli geleceği için terör örgütlerine karşı yürütülen amansız mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Türk gençliğinin kalbi evlatları için PKK'ya bayrak açan ailelerle çarpmaktadır. Türkiye teröre teslim olmayacaktır. Atatürkçü Düşünce Kulübü başta olmak üzere Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüpleri olarak bu mücadele zaferle sonuçlanana kadar elimizden gelen desteği sağlayacağız" dedi.
Üniversite öğrencilerinden Diyarbakır annelerine destek

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel

Kaynak: İHA

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