Üniversite öğrencilerinden en renkli tasarım

Üniversite öğrencilerinden en renkli tasarımHKÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri renk renk çiçeklerden tasarım yaptıGAZİANTEP - Hasan Kalyoncu Üniversitesi sıra dışı bir programa imza atarak Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, "Kutularda Sonbahar" isimli bir atölyede çeşit çeşit çiçeklerden kendi tasarımlarını yaptı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü tarafından "Kutularda Sonbahar" isimli bir workshop düzenledi. Düzenlenen kutularda sonbahar programı ile öğrenciler, tasarım uzmanları ve akademisyenlerle birlikte çeşitli çiçek tasarımları yaptı. "Gift for you İstanbul " firmasının iki ortağı ile birlikte tasarım yapan HKÜ öğrencileri çiçeklerin çeşitli tonlarını kullanarak birbirinden renkli tasarımlar yaptı."Daha fazla workshop düzenlemeyi planlıyoruz"HKÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Kübra Kalyoncu Seherli moderatörlüğünde gerçekleştirilen kutularda sonbahar atölyesi renkli anlara sahne oldu. Kübra Kalyoncu Seherli, program sırasında yaptığı açıklamalarda, "Öğrencilerin renk ve tasarımsal konularda çeşitli kombinasyonlarını geliştirmek için bu tarz bir etkinlik düzenledik. Bu çerçevede yapılan kutularda sonbahar workshop'una ilk çalışmamız olarak başladık. Öğrencilerimizle birlikte daha fazla workshop düzenlemeyi planlıyoruz. Neden çiçek workshop'u denildiğinde ya da mimarlık ile ne ilgisi var gibi sorular sorulduğunda şunu söyleyebiliriz, çiçek deyip geçmememiz gerekiyor. Çiçek renk renk ya da ton ton olduğu için birçok çeşidi bulunmaktadır. Örneğin bir kırmızının veya mavinin yüzlerce tonu bulunmaktadır. Bir ev veya iş yeri tasarımının en temel konularından biri olan renk kombinasyonunu bu workshop ile öğrencilerimize kazandırmaktayız. 'Gift For You İstanbul' markasının iki ortağı ile birlikte bugün öğrencilerimizle tasarımsal çalışmalar yapmaktayız" dedi."Öğrenciler etkinlikten memnun kaldı"HKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencileri de yapılan etkinliği çok beğendiklerine belirterek yapılan etkinliğin tasarımsal açıdan kendilerini geliştirdiğini ifade etti. Renk kavramını çiçekler üzerinde tasarımlar yaparak öğrenen öğrenciler, ileride yapacakları tasarım çalışmalarında öğrendiklerinin etkili olacağını belirttiler.Öğrenciler workshopların artmasının kendileri için çok yararlı olacağını, bu anlamda yapılan kutularda sonbahar workshop'undan çok memnun kaldıklarını söyledi.