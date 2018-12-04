Üniversite Öğrencilerinden Engelli Gence Doğum Günü Sürprizi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) öğrencileri, sürpriz parti vererek engelli Sabır Asilay'ın doğum gününü kutladı.
YYÜ Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü öğrencileri, engellilere yönelik farkındalık oluşturmak için bir araya geldi.
19 yaşındaki zihinsel engelli Sabır Asilay'ın doğum gününü kutlamak isteyen öğrenciler, Asilay ve ailesini okula getirdi.
Okul binasında, balonlar ve üzerine doğum günü mesajlarının yazıldığı pankartlarla süslenen sınıfta, Rektör
Prof. Dr, Peyami Battal
, öğretim görevlileri Mustafa Kızıltaş ve Yücel İslam'ın da katılımıyla sürpriz doğum günü düzenlendi.
Rektör Battal, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri duyarlılığından dolayı tebrik etti.
Engelli vatandaşların sosyal yaşamlarını sürdürmeleri için idarecilere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Battal, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla böyle bir etkinliğin önemi büyük. Asıl sorun biz idarecilerde. Engelli diye bir olay yoktur. Eğer biz idareciler görevimizi toplumun her kesimini dikkate alarak yaparsak engelli diye bir olay kalmaz. Bu anlamda bu tür etkinlikleri değerli buluyorum." dedi.
Engelli Asilay'ın babası Halit Asilay da doğum günü sürprizinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, okul yönetimi ve öğrencilere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Rektör Battal, Asilay ile doğum günü pastasını kesti.
Rektör
04 Aralık 2018 Salı 16:43