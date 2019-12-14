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Üniversite öğrencilerinden engelli gençlere saç ve güzellik bakımı

Girne'de 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden üniversite öğrencileri, merkezde kalan engelli gençlere saç ve cilt bakımı hizmeti sundu.

14.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:44Üniversite öğrencilerinden engelli gençlere saç ve güzellik bakımı
'de 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden üniversite öğrencileri, merkezde kalan engelli gençlere saç ve cilt bakımı hizmeti sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Üstün Aksoy'un eşliğinde, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte, bölüm öğrencileri tarafından Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezindeki gençlere, saç kesimi, fön ve güzellik bakımı uygulamaları yapıldı.

"En büyük engel sevgisizlik"

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli bireylerin sadece bir gün değil, her gün yanlarında olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Üstün Aksoy, herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekerek,"Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekiyor. Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız" dedi.

Aksoy, etkinliği gerçekleştirmelerini destekleyen Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda ile Girne 18 Yaş Üstü Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışan tüm personele teşekkürlerini sundu. - GİRNE

Girne, Güncel

Kaynak: İHA

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