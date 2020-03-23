Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Üniversite öğrencilerinden 'evde kal' çağrısı - Haberler

Üniversite öğrencilerinden "evde kal" çağrısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından evlerine dönen Kırıkkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, çektikleri videoyla "evde kal" çağrısında bulundu.

23.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:50
Üniversite öğrencilerinden
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından evlerine dönen Kırıkkale 'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, çektikleri videoyla "evde kal" çağrısında bulundu.
Manevi danışmanları din görevlisi Mustafa Elitok'un başlattığı "evde kal" çağrısına destek veren KYK Hamidiye Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, evlerinden çektikleri videolarla birbirlerine ve vatandaşlara çağrıda bulundu.
Görüntüde son olarak konuşan öğrenci, Türk bayrağıyla çağrıda bulunarak etkinliğe destek oldu.
Öte yandan, "evde kal" çağrısına uyarak zamanlarını evde geçiren bazı aileler ise farklı etkinlikler yapıyor.
Çalılıöz Mahallesi'nde yaşayan Satılmış ile oğlu Emirhan Aksun'un, evlerindeki yemek masasının üzerine tuvalet kağıdından file oluşturarak masa tenisi oynaması ilginç görüntü oluşturdu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Yurtlar Kurumu, Kırıkkale, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı Haberler
7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı Haberler
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?

Son Dakika Güncel Haberleri

Korona virüs tedbirleri video konferansla görüşüldü - Haber Kurtalan'da "Vefa Sosyal Destek Grubu"ndan yaşlılara yardım - Haber ADANA Kozan'daki barınakta köpekler birbirine saldırdı iddiası - Haber zonguldak Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası yaralandı - Haber KBÜ'lü öğrenciler "ders başı" yaptı - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber
Loading