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Üniversite öğrencilerinden "Farkındalık Duvarı" projesi

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrenciler ve öğretim görevlileri proje kapsamında bir okulun duvarını engellilerle ilgili notların yer aldığı "Farkındalık Duvarı"na çevirdi.

26.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:23 Üniversite öğrencilerinden
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrenciler ve öğretim görevlileri proje kapsamında bir okulun duvarını engellilerle ilgili notların yer aldığı "Farkındalık Duvarı"na çevirdi.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Engelli ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri Atatürk Üniversitenin kendilerine verdiği proje desteğiyle birlikte Palandöken İlçesine bağlı Yahya Kemal Ortaokulu içerisinde yer alan bir duvara Farkındalık Duvarı yaptılar. Duvarda down sendromlu bir çocuğun portesinin yanına engelli bireyler hakkında bilgiler verildi. Projenin amacı ise ortaokullarda okuyan öğrencilerin ve öğrenci velilerinin özel gereksinimli bireyler hakkında bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.

Proje sahiplerinden Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Nurgül Karakurt, "Özel gereksinimli bireyler için bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu duvarları da okul ortamında yapmak istememizin sebebi burada ki veliler, öğrenciler ve öğretmenler her okula geldiklerinde özel gereksinimli bireyler hakkında bilgi sahibi olsunlar. Burası toplumsal öğrenme için çok etkili bir alan. O yüzden bizler projelerimizi okullarda ki duvarlara yapmak istedik" dedi.

Ortaokul öğrencileri de Farkındalık Duvarına yoğun ilgi göstererek duvar üzerinde yazan bilgi verici mektupları ve mesajları okudular. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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