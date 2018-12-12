Üniversite Öğrencilerinden Farkındalık Etkinliği

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, engelli bireylerin sorunlarına ilişkin farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.
BESYO öğrencilerinin Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında NKÜ Sosyal Yaşam Merkezi'nde görme engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek, empati ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırladıkları eğitsel oyun parkurunda gerçekleştirdikleri sportif etkinliğe rektör Prof. Dr. Sedat Murat
da katılarak destek verdi.
Etkinlikten memnuniyet duyduğunu ifade eden rektör Prof. Dr. Sedat Murat, BESYO öğrencilerinin her hafta farklı bir engelli grubu için düzenlediği bu etkinliklerin toplumda engelli bireylere yönelik empati oluşturmak ve farkındalık yaratmak adına faydalı olacağına inandığını ifade etti.
Etkinliğin sonunda rektör Murat, öğrencilere günün anısına hediye takdiminde bulundu.
Namık Kemal Üniversitesi,Tekirdağ,Rektör
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:12