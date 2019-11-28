Haberler » Güncel » Üniversite öğrencilerinden hasta ziyareti - Haber

Üniversite öğrencilerinden hasta ziyareti

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu, Tatvan Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.

28.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:44Üniversite öğrencilerinden hasta ziyareti
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu, Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.
BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Stratejik Düşünce Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Ali Rıza Savaş ile 10 öğrenci yatan hastaları ziyaret ederek, hastane personelleriyle bir araya geldi.
Öğrenciler, geçmiş olsun dileklerini ilettiği hastalara, üzerinde hadislerin yazılı olduğu küçük notlar ile karanfil hediye etti.
Savaş, öğrencilerle anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Yıl içinde planladığımız etkinlikler kapsamında Tatvan Devlet Hastanesini ziyaret ettik. Başhekimden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Farkındalık yaratmak ve hasta ziyaretinin önemini öğrencilerimize anlatmak için bu etkinliği düzenledik. Farklı konulardaki etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecek." diye konuştu.

Eren Üniversitesi, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:27 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
16:26 "Bize kucak açan Türk insanlarına minnettarız"
16:26 AYBÜ"de "Kadına Şiddete Hayır Öğrenci Kongresi" gerçekleştirildi
16:23 Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
16:22 Topaloğlu: "Milletimizin huzuru ve güvenliği her şeyden daha önemli"
15:59 Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi
15:54 Arnavutluk'ta bir deprem daha meydana geldi
15:44 İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
15:35 Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler
15:32 Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
15:00 Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 16:29:21