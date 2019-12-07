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Üniversite öğrencilerinden ilköğretim öğrencilerine diş macunu ve fırça

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri ziyaret ettikleri 2 köy okulunda öğrencilere diş fırçası ve macun hediye etti.

07.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:02Üniversite öğrencilerinden ilköğretim öğrencilerine diş macunu ve fırça
Adıyaman Üniversitesi öğrencileri ziyaret ettikleri 2 köy okulunda öğrencilere diş fırçası ve macun hediye etti.

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileri 'Topluma Hizmet Dersi' kapsamında "Temiz Diş Temiz Toplum" sloganıyla iki okulu ziyaret etti.

Atakent ve Akpınar ilköğretim okullarına giden üniversite öğrencileri yaklaşık 200 adet diş fırçası ve macununu öğrencilere dağıttı.

Öğrencileri diş sağlığı konusunda bilgilendiren üniversite öğrencileri daha sonra çeşitli etkinlikler yaparak öğrencilerle birlikte eğlendi. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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