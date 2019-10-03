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Üniversite öğrencilerinden klimalı durak talebi

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde eğitim gören ve Kınalı Hasan Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan öğrenciler, yurtlarının önünde bulunan zamanla yıpranan ve kullanılamayacak hale gelen otobüs durağının yerine klimalı durak istiyor.

03.10.2019 12:52Üniversite öğrencilerinden klimalı durak talebi
Yozgat Bozok Üniversitesi'nde eğitim gören ve Kınalı Hasan Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan öğrenciler, yurtlarının önünde bulunan zamanla yıpranan ve kullanılamayacak hale gelen otobüs durağının yerine klimalı durak istiyor.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yozgat Kınalı Hasan Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan öğrenciler, özellikle kış aylarında olumsuz hava koşullarının etkisini en aza indirmek için yurtlarının önünde bulunan ve her sabah otobüs bekledikleri durağın yenilenmesini istiyorlar. Zamanla yıpranan ve adeta kullanılamayacak hale gelen otobüs durağının rüzgarlı havalarda devrilecek gibi sallandığını söyleyen öğrenciler, durağın kendileri için tehlike oluşturduğunu da dile getirdi. Kışın dört bir yanı açık durakta dakikalarca otobüs beklediklerini çoğu zaman ıslandıklarını ve üşüdüklerini belirten öğrenciler, il yetkililerden yurtlarının önüne klimalı otobüs durağı talep ettiklerini belirttiler. - YOZGAT

Kınalı, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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