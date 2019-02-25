Üniversite Öğrencilerinden Kök Hücre ve Kan Bağışı

Kaynak: AA

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, kan verme konusunda toplumun bütün kesimlerinde bir duyarlılık oluşturulması gerektiğini söyledi.İzmir Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından İzmir Demokrasi Üniversitesinde kök hücre ve kan bağışı etkinliği yapıldı, üniversite öğrencileri kök hücre kan ve bağışında bulundu.Etkinlik öncesi konuşan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunçsiper, yüzyıllardır birlik, beraberlik içinde yaşayan bir milletin evlatları olarak bazı değerlerle büyütüldüklerini, bu değerlerin en güzellerinden birinin de yardımseverlik olduğunu belirtti.Prof. Dr. Tunçsiper bir cana bir umut olmak söz konusu olduğunda herkesin yardıma koştuğunu dile getirerek, "Bu noktada alışkanlık haline getirmemiz gereken en önemli husus kan bağışlamak. Kan verme konusunda toplumun bütün kesimlerinde bir duyarlılık oluşturmalıyız. Buradaki asıl amacımız insanlarımızın ihtiyaç duydukları kanı bulabilmelerinin yanı sıra bunu bir alışkanlık haline getirmektir. İzmir Demokrasi Üniversitesi olarak biz hem bir duyarlılık oluşsun hem de ihtiyacı olan insanlar için faydalı olsun diye böyle güzel bir çalışmaya imza attık." ifadelerini kullandı.Türk Kızılayı Ege Bölge Müdürü Gökay Gök de kan bağışı öncesinde bağışçıların doldurduğu formların önemine dikkati çekerek, formda saklanan en küçük bilginin güvenli kandan uzaklaşılmasına neden olduğunu söyledi.