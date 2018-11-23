Üniversite Öğrencilerinden Milli Eğitim Müdürü'ne Kutlama

Şarkışla
ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta barınan bir grup üniversite öğrencisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'i ziyaret etti.
Şarkışla'da KYK'ye bağlı yurtta barınan bir grup üniversiteli, Yurt Müdürü Cengiz Kale
eşliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'i ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Ergen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yurt müdürü ve öğrencilere teşekkür etti.
Şarkışla