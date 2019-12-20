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Üniversite öğrencilerinden okullarda sağlık taraması

Kırşehir Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu üyesi üniversite öğrencileri, ortaokullarda sağlık taraması gerçekleştirdi.

20.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:40 Üniversite öğrencilerinden okullarda sağlık taraması
Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu üyesi üniversite öğrencileri, ortaokullarda sağlık taraması gerçekleştirdi.
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencileri, Sağlık Çalışma Grubu etkinliğinde gönüllü yer alarak, 24 Aralık Atatürk İlköğretim Okulu ve 24 Aralık Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'na program düzenledi.
Okul idarecilerin gözetiminde faaliyet yürüten üniversite öğrencileri, beden kitle indeksi, göz muayenesi, ağız bakımı, el, tırnak ve saç taraması yaptı.
Öğrenciler, ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan taramanın sonuçları tamamlandıktan sonra okulların yöneticilerine iletecek.
Üniversite öğrencileri, daha önce de huzurevi ziyareti, bazı okullara kütüphane kurulması etkinliklerinde gönüllü olarak yer aldı.

Ahi Evran Üniversitesi, Kent Konseyi, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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