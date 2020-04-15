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Üniversite öğrencilerinden online sergi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri tüm dünyada hayatın akışını değiştirirken, kültür sanat faaliyetleri online platforma taşınmaya devam ediyor.

15.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:46
Üniversite öğrencilerinden online sergi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri tüm dünyada hayatın akışını değiştirirken, kültür sanat faaliyetleri online platforma taşınmaya devam ediyor.
Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ortaya çıkardığı projeler, internet üzerinden sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Erdil Polat'ın danışmanlığında ortaya çıkan projeler arasında, "Mimarlıkta Disiplinler Arası Yaklaşımlar", "Tarihi Kentsel Dokuda Çağdaş Tasarım" ve "Uygarlık Tarihinde Mimarlık" başlıklı ürünler bulunuyor.
Uygulamalı ve teorik disiplinlerin yapıtlarına yer verilen sergiye "https://www.artstation.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Etiketler: Haliç Üniversitesi, Güncel
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