Üniversite Öğrencilerinden Örnek Çalışma

Kaynak: DHA

NUH Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Bilim, Kültür ve Sanat Kulübü'ne üye öğrenciler 'Her ay parlayan bir köy okulu' projesi kapsamında Yeşilhisar ilçesi Derbentbaşı okulunun bakım, onarım ve tadilatlarını gerçekleştirerek örnek bir çalışmaya imza attı.NNYÜ öğrencileri 'Sosyal öğrenci, iyi toplum, örnek insan, güzel gelecek' sloganıyla hazırladıkları "Her ay parlayan bir köy okulu" projesini uygulamaya geçirdi. Üniversiteli öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda yapısal açıdan fiziksel ihtiyaçları belirlenen Yeşilhisar ilçesi Derbentbaşı Anaokulu ve İlkokul binalarının bakım, onarım ve tadilatı için kolları sıvadı. Önce okul binasını gezerek sınıflarının iç boyasının yenilenmesi, döşemelerin değiştirilmesi gibi yapılacak çalışmaları yerinde tespit eden daha sonra da okulun minik öğrencileriyle bir araya gelerek kırtasiye gibi onların ihtiyaçlarını belirleyen üniversiteliler zaman kaybetmeden inşaat malzemelerini alarak işe başladı. Boyaları kavlamış sınıf duvarlarını spatulayla kazıyarak alçı çeken gönüllü üniversite öğrencilerinin duvarları boyarken gösterdikleri beceri inşaat ustalarını aratmadı.NNYÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi, Bilim Kültür ve Sanat Kulübü Başkanı Mustafa Genar Korkmaz, "Okulun fiziksel ihtiyaçları için 'Sosyal Öğrenci, İyi Toplum, Örnek İnsan, Güzel Gelecek' sloganıyla ilave katkılar yapmayı amaçladık. Aynı zamanda bu okulda okuyan kardeşlerimizin kırtasiye ihtiyaçlarını da karşıladık. Laminat parkenin bir kısmını Kayseri Ticaret Odası karşıladı. Kalan ihtiyaçları arkadaşlarımız ve ailelerinin katkısıyla tamamladık. Köy okulundaki kardeşlerimizin daha güzel ortamda eğitim hayatlarını sürdürmelerine destek vermek istedik. Hepimiz gönüllü olarak buradayız. Faaliyetlerimize her ay yeni bir okulla devam edeceğiz" dedi.Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ünal ise, "Böyle gönüllü öğrencilerin olması ülkemiz açısından mutluluk vericidir. Sayılarının artması ve yardımların daha da yayılmasını umut ediyoruz" dedi.- Kayseri