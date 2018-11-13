Üniversite Öğrencilerinden Örnek Davranış

Mersin Üniversitesi
(MEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı öğrencileri, zihinsel engelli 2 çocuğuyla birlikte yaşayan ve 2 yıldır yürüyemeyen yaşlı kadını ziyaret ederek ihtiyaçlarını giderdi. Toroslar
ilçesine bağlı Kaşlı Mahallesi'nde zihinsel engelli 2 çocuğuyla birlikte yaşayan ve kendisi de 2 yıldır yürüyemeyen 80 yaşındaki Sabriye Erişti'yi ziyaret eden öğrenciler, yaşlı kadının ihtiyaçlarını belirledi.
Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda okulda kampanyayla yardım toplayan öğrenciler, özellikle evde eksik olan yorgan, halı, perde, gıda ve mutfak ihtiyaçlarını alıp yaşlı kadına ulaştırdı.
Yaşlı kadının evini de temizleyen öğrenciler, getirdikleri yardım malzemelerini de yerleştirdi.
Sosyal hizmetler programı öğretim elemanlarından Gülten Acar, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaşlı kadının durumunu gördükten sonra onun için bir şeyler yapmaya karar verdiklerini belirtti.
Büyük çoğunluğu yurtta kalan öğrencilerin aileleri tarafından kendilerine gönderilen gıda malzemelerini yaşlı kadınla paylaştığını aktaran Acar, "İmkanları el verdiğince destek olmaya çalıştılar ve bunun için birlik oldular. Onların bu duyarlılıkları bizleri, teyzemizi ve çocuklarını çok mutlu etti. Yaşlı teyzenin duasını aldılar." dedi.
Toroslar,Mersin Üniversitesi