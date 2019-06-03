Üniversite öğrencilerinden Posof'a kütüphane

Ardahan
Üniversitesi (ARÜ) Toplum Gönüllüleri Topluluğunca, Posof
ilçesindeki bir okulda kütüphane oluşturuldu.
Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışı, okul yetkilileri ve Toplum Gönüllüleri Topluluğu üyelerince gerçekleştirildi.
Toplum Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Adem Çelikdöver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmayı "Benim Kütüphanem Projesi" kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.
Kütüphane eksiği olan her okula birer kütüphane yapmayı planladıklarına işaret eden Çelikdöver, "İlk kütüphanemizi Posof'ta gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kütüphanemizin daha anlamlı olması ve geçen sene kanserden vefat eden Uluhan Eymen kardeşimizin adını sonsuza kadar yaşaması için onun ismini vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gençliğin gücü adına diyerek çıktığımız bu yolda ben ve arkadaşlarım çalmadık kapı, gidilmedik okul bırakmayacağız." dedi.
Çelikdöver, kütüphaneyi oluşturmada kendilerine destek veren Toplum Gönüllüleri Vakfı
ile DELL EMC şirketine teşekkür etti.
Kaynak: AA
Posof
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