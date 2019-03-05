Üniversite Öğrencilerinden Yerli Oyun

Üniversite öğrencileri Umut Candan ve Hüseyin Karaca
, kendi imkanlarıyla yerli ve milli bir oyun geliştirdi. Moof adlı oyun, şimdiden 11 farklı ülkede oynanmaya başladı.
Dünya mobil oyun pazarında Türk yazılımcılar her geçen gün sağlam adımlarla ilerliyor. Teknoloji dünyasının hızla büyümesiyle üniversite öğrencileri de rekabete dahil oldu. Üniversite öğrencisi Umut Candan ve Hüseyin Karaca, mobil oyun pazarına etkileyici bir oyun sürdü. Moof adlı mobil oyun, şimdiden 11 farklı ülkede oynanmaya başladı. Basit kurallarla ilerleyen oyun, 7'den 70'e her yaş grubuna hitap ediyor. Ücretsiz indirilen oyun, basit ara yüzü ve dizaynı ile rağbet görüyor. Umut Candan, Türkiye
'nin 2018 yılında oyun yazılımı ihracatının 1 milyar 50 milyon dolar olduğunu hatırlatarak, "Hedefimiz yeni oyunlar üreterek, yurt dışı pazarına satmak ve ülke ekonomimize katkıda bulunmak" dedi.
(İHA)
Hüseyin Karaca, Güncel
Kaynak: İHA