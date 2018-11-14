Üniversite Öğrencilerine 10 Bin Elma Bağışladı

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:42



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:42

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan bir hayırsever, öğrencilere ikram edilmesi için Trakya Üniversitesine (TÜ) 10 bin elma bağışladı.Hayırsever Yenimahalle Köyü'nde yetiştirdiği elmaları kasalarla TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına getirdi. Bağışlanan elmalar üniversite çalışanlarının desteğiyle geri dönüşümlü kese kağıtlarına konulduktan sonra üniversite öğrencilerine dağıtıldı.Elmaların konulduğu kese kağıtlarında, "Eğer tadını bilirseniz, ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir.", "Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil.", "Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir." gibi özlü sözler ile "Babaeski'nin Yenimahalle Köyü'nden hayırsever bağışçımıza, paylaşımı için teşekkürlerimizi sunarız." ifadesinin olduğu görüldü.TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türk kültüründe insanlar arasındaki sevgiyi, muhabbeti, dayanışmayı artıran en güzel vasıflardan birinin paylaşmak olduğunu söyledi.Sevginin paylaşıldıkça çoğaldığını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:"Paylaştıkça sevgimiz çoğalır, birbirimize olan güven ve inancımız artar. Üniversite olarak her fırsatta öğrencilerimize bu bilinci aşılarken, aynı felsefeyle öğrencilerimizi çeşitli burs imkanlarıyla desteklemeye gayret ediyoruz. Konu ne olursa olsun, hayırsever hemşehrilerimizin desteğini almak üniversitemiz için çok değerli. Bu düşüncelerle, adının açıklanmasını istemeyen, Babaeski'nin Yenimahalle Köyü'ndeki hayırsever bağışçımıza, hem üniversitemiz hem de öğrencilerimiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu davranışın, başka hayırseverlere de örnek olmasını diliyoruz."