Üniversite Öğrencilerine 80 Bin TL'lik Burs

20 Kasım 2018 Salı 15:26



20 Kasım 2018 Salı 15:26

Vezirhan Belde Belediyesi'nin talebi üzerine iki fabrikanın aracılığıyla üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlandı.Konu ile ilgili açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Üniversiteli gençlerimize burs imkanı önemlidir. Daha önce böyle bir imkanları yoktu üniversiteli gençlerimizin. Belediyemizin talebi doğrultusunda iki fabrikanın katkılarıyla 4 yılda 80 bin TL burs imkanı sağladık. Başvuran tüm öğrencilerimizi ayırt etmeden bu imkandan yararlandırdık" dedi. - BİLECİK