Üniversite Öğrencilerine "Bilişim, Teknoloji ve Siber Güvenlik" Konferansı Verildi

Akdeniz Üniversitesi
öğrencilerine Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından "Bilişim, Teknoloji ve Siber Güvenlik" Konferansı verildi. Antalya
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya İl Müdürlüğüne bağlı Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan Elmalılı Hamdi Yazır
Erkek Öğrenci Yurdu Konferans Salonunda "Bilişim, Teknoloji ve Siber Güvenlik" konulu konferans verdi.
Görevliler konferansa katılan yaklaşık 200 öğrenciye güvenli internet kullanımı ve bilişim suçları hakkında bilgiler verdi. - ANTALYA
Antalya,Siber Suçlarla Mücadele,Akdeniz Üniversitesi