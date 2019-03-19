Üniversite Öğrencilerine 'Çocuk İşçiliği ve Çocuk Hakları Eğitimi' Verildi

Kaynak: İHA

MERSİN (İHA) – Mersin İl Çocuk Hakları Komisyonu, çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine eğitim semineri düzenledi.Okul öncesi öğretmen adaylarının 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele ve Çocuk Hakları konusunda' bilgilendirildiği eğitimi, İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı verdi. Mersin'deki çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarını slaytla anlatan Sarı, çocuk işçiliğiyle mücadelenin, herkesin yapması gereken bir yurttaşlık görevi olduğunu söyledi. Sarı, "Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük eylem planında da yer alan çocuk işçiliği ile mücadelede öncelikli hedef; 18 yaş altında sokakta, sanayide, tarımda, tehlikeli işlerde çocuk çalıştırılmasını önlemektir. Çocukların, çocukluklarını yaşayacakları ortamlarda büyüyüp eğitimlerini mutlaka tamamlamaları gerekir. Eğer bizler bu konuya duyarsız kalırsak, sokakta kötü koşullarda çalışan çocuklar zaman içinde sokağa bağımlı hale gelip uyuşturucu ya da madde bağımlısı olma riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu, çocuğun sağlığını ve normal hayata uyumunu tehlikeye sokabilecektir. Madde bağımlısı olan çocuğun tıbbi olarak tedavisi yüzde 5'lerde olduğu düşünüldüğünde hepimiz çocuk işçiliği ile mücadelenin önemini anlamalıyız. 'Tarımda, sanayide, sokakta çocuk çalıştırma, suça ortak olma' kuralına herkes uymalıdır" dedi. - MERSİN